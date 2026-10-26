Motociclista bêbado é preso durante apuração de votos em Apucarana

Um homem foi preso em flagrante por embriaguez ao volante na noite de domingo (25), após realizar manobras perigosas com uma motocicleta na Praça Rui Barbosa, no centro de Apucarana. A ação ocorreu enquanto uma multidão estava concentrada no local acompanhando a apuração dos votos das eleições.

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Segundo relato da Polícia Militar (PM), o condutor dirigia o veículo em direção às pessoas, gerando risco de atropelamento. Ao perceberem a situação, os policiais interceptaram a moto para garantir a segurança de quem estava na praça.

Durante a abordagem, a equipe notou sinais evidentes de que o homem estava sob efeito de álcool, como olhos avermelhados, dificuldade para andar e forte cheiro de bebida. Questionado, ele confessou ter tomado dois copos de bebida alcoólica horas antes, mas se recusou a fazer o teste do bafômetro. Como a lei permite a prisão com base nos sinais de embriaguez atestados pelos policiais, o homem foi detido no local, sem a necessidade de uso de algemas.

O caso foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil. Já na unidade policial, o motociclista recusou o exame pela segunda vez e acusou a equipe militar de tê-lo prendido por motivação política, alegando que usava a camiseta de um candidato e gritava palavras de ordem no momento da abordagem.

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A motocicleta foi apreendida e levada ao pátio do Detran, pois estava com o licenciamento vencido. O homem segue à disposição da Justiça.