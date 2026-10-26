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EMBRIAGUEZ

Motociclista bêbado é preso durante apuração de votos em Apucarana

Condutor colocou multidão em risco no centro de Apucarana, recusou o bafômetro e alegou perseguição política na delegacia

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Motociclista bêbado é preso durante apuração de votos em Apucarana
Autor Motociclista foi preso por embriaguez - Foto: Agência Brasil

Um homem foi preso em flagrante por embriaguez ao volante na noite de domingo (25), após realizar manobras perigosas com uma motocicleta na Praça Rui Barbosa, no centro de Apucarana. A ação ocorreu enquanto uma multidão estava concentrada no local acompanhando a apuração dos votos das eleições.

-LEIA MAIS: Tumulto pós-eleição termina com três pessoas detidas pela PM no centro de Apucarana

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Segundo relato da Polícia Militar (PM), o condutor dirigia o veículo em direção às pessoas, gerando risco de atropelamento. Ao perceberem a situação, os policiais interceptaram a moto para garantir a segurança de quem estava na praça.

Durante a abordagem, a equipe notou sinais evidentes de que o homem estava sob efeito de álcool, como olhos avermelhados, dificuldade para andar e forte cheiro de bebida. Questionado, ele confessou ter tomado dois copos de bebida alcoólica horas antes, mas se recusou a fazer o teste do bafômetro. Como a lei permite a prisão com base nos sinais de embriaguez atestados pelos policiais, o homem foi detido no local, sem a necessidade de uso de algemas.

O caso foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil. Já na unidade policial, o motociclista recusou o exame pela segunda vez e acusou a equipe militar de tê-lo prendido por motivação política, alegando que usava a camiseta de um candidato e gritava palavras de ordem no momento da abordagem.

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A motocicleta foi apreendida e levada ao pátio do Detran, pois estava com o licenciamento vencido. O homem segue à disposição da Justiça.

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