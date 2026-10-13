Motociclista bêbado bate em carro e acaba preso em flagrante no Jardim Marissol

Condutor fez o teste do bafômetro que apontou alto índice de álcool no sangue; veículo era de leilão e acabou apreendido

Um homem de 32 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar no final da tarde deste domingo (12), após se envolver em um acidente de trânsito e testar positivo para embriaguez ao volante, no Jardim Marissol, em Apucarana.

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A colisão ocorreu no cruzamento das ruas Higino Sacheli e Adélio Gracioli, envolvendo uma motocicleta e um carro de passeio. Segundo as informações apuradas, os veículos seguiam por vias diferentes quando bateram no cruzamento.

Com a chegada da equipe policial, os dois condutores foram submetidos ao teste do bafômetro. O motorista do carro, de 29 anos, não havia consumido álcool, apresentando resultado zero. Já o motociclista registrou a marca de 1,26 mg/L de álcool por ar expelido — índice considerado altíssimo e muito acima do limite tolerado por lei, que configura crime de trânsito.

Além do estado de embriaguez, os policiais constataram no sistema oficial que a motocicleta envolvida no acidente havia sido baixada no Detran por meio de leilão e não poderia estar circulando pelas ruas.

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Diante das irregularidades, a moto foi guinchada e recolhida ao pátio do 10º Batalhão da Polícia Militar. Já o motociclista recebeu voz de prisão e foi levado para a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana, onde permaneceu à disposição da Justiça.