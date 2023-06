Motociclista bate em caminhão que fez conversão proibida em Apucarana

Um acidente envolvendo uma moto e um caminhão deixou um rapaz de 20 anos ferido na tarde desta sexta-feira (9) na Avenida Minas Gerais em Apucarana. O acidente foi registrado por volta das 15h30 nas proximidades do campus da Universidade Estadual do Paraná (Unespar), na saída para Curitiba.

continua após publicidade

Segundo informações obtidas no local, o motorista do caminhão - que seguia no sentido Centro/Núcleo Adriano Correia- freou para fazer uma conversão à esquerda, que é proibida no local. O motociclista, que vinha atrás, não conseguiu frear a tempo e bateu com força na traseira do veículo de carga.

-LEIA MAIS: Ladrões roubam R$ 300 de homem embriagado na área central de Apucarana

continua após publicidade

O rapaz conduzia uma moto Honda. Ele foi atendido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital da Providência com várias escoriações pelo corpo, além de uma suspeita de fratura no dedo. A vítima estava consciente e orientada durante o atendimento, feito por uma equipe do Siate.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) está no local para sinalizar o trânsito.

Siga o TNOnline no Google News