Motociclista bate de frente com carro no Jd. Aclimação

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Continua após publicidade

Um homem de 38 anos que pilotava uma moto ficou ferido depois de bater de frente contra um carro na tarde desta quinta-feira (20) no Jardim Aclimação, em Apucarana.

Foto por Reprodução

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado para prestar socorro. De acordo com testemunhas que estavam no local, o carro teria feito uma conversão na Rua Ouro Branco para adentrar a Rua Topázio. O motociclista vinha no sentido contrário, não conseguiu desviar e bateu de frente.

Foto por Reprodução

A vítima teve ferimentos leves e foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).