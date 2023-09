Motociclista bate contra caminhão de cerveja no Jardim das Flores

Um acidente de trânsito registrado na manhã desta sexta-feira (22) deixou um motociclista, de 30 anos, ferido. Ele conduzia uma motocicleta Honda Biz, quando atingiu um caminhão de cerveja da empresa Ambev na região do Jardim das Flores, em Apucarana, no Norte do Paraná.

De acordo com informações apuradas no local da colisão, o caminhoneiro descia pela Rua Colonial quando fez uma conversão à esquerda para acessar a Rua Santa Rita. Nesse momento, o caminhão cruzou a frente do motociclista, que subia pelo sentido contrário. O piloto da Biz teve ferimentos considerados moderados.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atendeu a ocorrência. Conforme os socorristas, a vítima foi encaminhada para o Hospital da Providência com suspeita de fratura na bacia e na perna, além de várias escoriações pelo corpo. O caminhoneiro não sofreu ferimentos.

A Polícia Militar (PM) também esteve no local do acidente e registrou um boletim de ocorrência. A Guarda Civil Municipal (GCM) fez as orientações necessárias no trânsito.

A Honda Biz ficou destruída. Veja:

Foto por Reprodução

