Motociclista atropela pedestre e três ficam feridos em Apucarana

Siate do Corpo de Bombeiros foi ao local e atendeu as vítimas

Um pedestre foi atropelado por uma motocicleta na tarde desta quarta-feira (26), na área central de Apucarana, no cruzamento das ruas Ponta Grossa e Renê Camargo.

O Siate do Corpo de Bombeiros foi acionado para o local. Segundo o socorrista Cabo Nazarko, além do pedestre, o motociclista e o passageiro também ficaram feridos. "O pedestre estava atravessando a via quando aconteceu o atropelamento, que ocasionou a queda do motocicleta e do pedestre", contou.

Segundo o bombeiro, nenhuma das vítimas tiveram ferimentos graves. "As três vítimas tiveram escoriações, ferimentos leves, todas estavam conscientes e foram orientadas. Elas foram encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA)", informou.

Esse foi o terceiro acidente registrado na cidade, nesta quarta-feira (26). Um deles aconteceu no Jardim Apucarana, entre uma moto e um carro, em que o motociclista ficou ferido e foi encaminhado ao Hospital da Providência. Um segundo aconteceu entre uma moto e um caminhão, na Avenida Minhas Gerais. O motociclista foi levado à UPA.

