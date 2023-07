Motociclista atinge traseira de moto na Av. Minas Gerais e fica ferido

Um acidente de trânsito envolvendo duas motocicletas foi registrado no final da manhã desta quinta-feira (27), em um trecho da Avenida Minas Gerais, localizado na Vila Nova, em Apucarana, norte do Paraná. Uma equipe do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, foi acionada para atender a ocorrência.

De acordo com as informações da corporação, um motociclista de 45 anos tentou desviar de um carro que circulava pela via. Ao realizar a manobra, acabou se deparando com outra moto - uma Honda Tornado - e, como não conseguiu frear a tempo, colidiu na traseira dela.

Ainda conforme os socorristas, a vítima sofreu escoriações nos braços, pernas e na região da cintura. O homem recebeu os primeiros cuidados no local e, logo na sequência, foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para receber os atendimentos devidos.

O piloto da moto atingida, que trabalha como entregador, não sofreu ferimentos.

