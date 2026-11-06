Motociclista assedia mulher e foge em Apucarana: "Não resisti"
Vítima foi atacada no Loteamento Vale Verde; polícia faz buscas pelo suspeito, que pilotava uma moto preta
Uma mulher foi vítima de importunação sexual na manhã de quinta-feira (5) no Loteamento Vale Verde, em Apucarana. Segundo a Polícia Militar (PM), ela estava na Rua Porto Rico quando foi surpreendida por um homem em uma motocicleta, que se aproximou e tocou em seu corpo sem consentimento.
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Abalada, a vítima chegou a confrontar o agressor logo após o abuso. Em resposta, o homem agiu com naturalidade diante do crime e afirmou: "Não resisti". Logo após a fala, ele acelerou a moto e fugiu pelas ruas do bairro.
A Polícia Militar foi chamada e colheu os detalhes da ocorrência. Segundo a vítima, o suspeito é um homem magro que vestia uma jaqueta preta e usava um capacete branco. Um detalhe que pode ajudar na identificação é que o agressor possuía cortes ou desenhos na sobrancelha. A motocicleta usada por ele aparentava ser uma Honda CG 150.
Os policiais fizeram rondas por toda a região na tentativa de localizar o criminoso, mas ninguém com essas características foi encontrado até o momento. O caso foi registrado em um boletim de ocorrência e a mulher recebeu todas as orientações necessárias sobre os próximos passos legais para auxiliar na investigação.