Motociclista apanha durante briga de trânsito no centro de Apucarana

Três homens agrediram o motociclista e fugiram do local

Um motociclista ficou com o rosto machucado após ser agredido no começo da tarde desta terça-feira (13), durante briga de trânsito registrada no centro de Apucarana. A vítima apanhou de três homens que estavam em um Chevrolet Astra, na esquina da Rua Bahia, com a Rua Paulo Setúbal, nas proximidades do Biguaçu. Os agressores ainda foram embora e levaram a chave do veículo.

De acordo com o cabo Ribas, da Polícia Militar (PM), a confusão começou em um endereço e terminou no outro local citado, demonstrando que houve perseguição entre os motoristas. "No Astra, estavam o motorista, um idoso, com mais dois jovens dentro do carro. Eles agrediram o motociclista na região do rosto e fugiram com a chave da moto. Isso será considerado como roubo e pode até dar prisão", explica.

O policial faz uma alerta aos motoristas sobre as brigas de trânsito e pede para que tenham mais educação enquanto estão dirigindo. "A gente sempre preza a educação no trânsito. As pessoas que tiram a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e podem sair arrumando confusão pelas ruas. Não é bem assim, é preciso ter responsabilidade e cautela", acrescenta.

