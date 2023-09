Motociclista a caminho do trabalho sofre acidente em Apucarana

Mais um acidente de trânsito foi registrado na manhã desta sexta-feira (29) em Apucarana, no norte do Paraná. Desta vez, o Corpo de Bombeiros foi acionado após uma colisão entre um veículo Renault Kwid e uma moto na região do bairro Jardim Morada do Sol. O motociclista, de 34 anos, ficou ferido.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu no cruzamento das ruas Dom Pedro I e Doutor Wolfgang Weterer. A vítima teria relatado aos socorristas que ia para o trabalho, quando o motorista do Kwid cruzou a frente da moto. Após a batida, o motociclista sofreu uma queda e teve ferimentos moderados.

O trabalhador foi encaminhado para o Hospital da Providência, de Apucarana, com suspeita de fratura de clavícula e com dores na cabeça. Apesar dos ferimentos, ele estava consciente e orientado, conforme os bombeiros. O condutor do Renault Kwid não ficou ferido.

A Polícia Militar (PM) de Apucarana foi acionada para registrar um boletim de ocorrência.

