Motocicleta é apreendida com débitos desde 2017 em Apucarana

Uma motocicleta com débitos desde 2017 foi apreendida após uma abordagem da equipe Rocam, da Polícia Militar (PM). A ocorrência foi registrada na Rua Ceará, no Jardim Apucarana. Conforme a PM, a equipe realizava patrulhamento durante a Operação Saturação, quando visualizou um homem empurrando uma motocicleta, tentando fazê-la funcionar através de 'tranco', fato que gerou suspeita pela equipe devido a alguns furtos de motocicletas que estão acontecendo na cidade da mesma forma.

O homem, ao perceber a viatura, conseguiu ligar a moto e fugiu em alta velocidade, furou a preferencial da Rua Maranhão com a Avenida São João, onde quase colidiu com um veículo que trafegava na rua contrária. O homem caiu na via ao tentar realizar uma curva.

O rapaz foi abordado pela equipe, e durante a abordagem, foi constatado que o homem não tem Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Além disso, ele possui passagens criminais. Em revista pessoal, nada de ilícito foi localizado. A motocicleta Honda CG 150 Fan ESDI de cor preta não estava com o motor original. O motor era de outra motocicleta Honda CB 300, que constava como baixada. A moto foi guinchada e encaminhada ao pátio do batalhão da Polícia Militar.

