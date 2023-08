Motocicleta com chassi adulterado é apreendida pela PM de Apucarana

Um patrulhamento feita por uma equipe da Polícia Militar (PM) de Apucarana, norte do Paraná, terminou com a apreensão de uma motocicleta Suzuki 125 na manhã deste sábado, 19 de agosto. De acordo com as informações da corporação, a moto - que apresentava o número de chassi adulterado e estava baixada pelo Departamento de Trânsito (Detran) - era utilizada por um homem que deixou a prisão recentemente e contava com placas de Campinas, São Paulo.

O veículo foi retido logo após os militares flagrarem o suspeito tentando levantar a moto do chão, na Avenida Rafael Sorpile, no Núcleo Habitacional Dom Romeu Alberti, na região norte da cidade.

Os agentes de segurança ordenaram ao piloto que ficasse parado para a realização de uma abordagem. No entanto, o suspeito fugiu e não foi localizado pela PM até o momento.

A motocicleta, por sua vez, foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

