Da Redação

Motoboys preparam homenagem para entregador de Apucarana

O motoboy Eliseu Samuel confirmou que uma homenagem será realizada para o entregador de Apucarana Matheus Santos Clemente, de 25 anos, que faleceu após sofrer um grave acidente.

continua após publicidade .

Eliseu disse que a homenagem deve reunir diversos motoboys. "É uma homenagem para o nosso amigo, conhecia ele desde criança, muito injusto tudo isso, ele estava trabalhando e infelizmente não resistiu aos ferimentos. A homenagem deve reunir os amigos, amigos do trabalho, vamos seguir em cortejo até o cemitério", disse.

O sepultamento vai ocorrer no Cemitério Portal do Céu às 17h. O cortejo está programa para acontecer às 16h, saindo de frente do Baianos Bar, localizado na Rua Oswaldo Cruz.

continua após publicidade .

A morte de Matheus gerou grande comoção na cidade. Ele estava internado desde o último domingo (30), porém, não resistiu aos graves ferimentos. Ele estava trabalhando quando o acidente aconteceu.

O motorista, de 33 anos, de Jandaia do Sul, envolvido na batida deixou a cadeia na noite de terça-feira (1).