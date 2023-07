Motoboy 'reúne' entregadores para ameaçar empresário; entenda

Siga o TNOnline no Google News

Uma equipe da Polícia Militar do Paraná (PMPR) foi acionada na noite desta quinta-feira (6) para atender uma ocorrência de ameaça, na área central de Apucarana, no Norte do Estado. Um motoboy teria "reunido" entregadores para ameaçar o proprietário de uma lanchonete.

Por volta das 20h24, as autoridades foram acionadas na Rua Doutor Oswaldo Cruz pela vítima, de 36 anos. Ele relatou que estaria sofrendo ameaças de um entregador, depois que resolveu questionar o trabalhador sobre atrasos nas entregas da lanchonete.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, o motoboy não gostou e começou a ameaçar o homem. Nesse momento, o motociclista teria chamado outros entregadores para intimidar a vítima em frente ao estabelecimento.

A PM de Apucarana foi acionada, mas no momento em que a equipe policial chegou, os motoboys já haviam fugido do local. O proprietário da lanchonete foi orientado.

