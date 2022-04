Motoboy flagra dono abandonando cão e salva animal em Apucarana

Da Redação

O vídeo de um motoboy que salvou um cachorro logo após flagrar o animal sendo abandonado pelo dono, na noite de sábado (2), em Apucarana, no norte do Paraná, vem circulando em grupos de WhatsApp. Eduardo Santos, de 31 anos, fez a gravação relatando toda a história de como resgatou o animal.

continua após publicidade .

"Eu estava a caminho de uma entrega na região do Jardim Catuaí, quando presenciei o veículo parar e arremessar o cachorro na pista movimentada. A pessoa parou, abriu a porta do passageiro, jogou o cachorro e saiu. Estava passando por acaso neste local e não podia deixar aquele bichinho daquele jeito. Jamais se abandona um ser vivo, independente do que a pessoa está vivendo", conta.

Eduardo acompanhou a situação de sua moto e diz que foi possível ver o cãozinho indo atrás do carro de seu dono, no meio da pista, correndo risco de ser atropelado por vários veículos que passavam pelo local. “Parei a moto, peguei ele e falei: não é hoje que você vai morrer não. Fui até a minha casa no Afonso Camargo e deixei ele lá e voltei trabalhar", explica.

continua após publicidade .

O entregador, que tem um rottweiler chamado Zeus, ainda não pensou em um nome para o novo integrante da família. Porém, o que ele garante é que amor não vai faltar. "Agora vou dar um banho nele. Já fui até comprar ração hoje de manhã. Ele será muito bem cuidado em minha casa", reforça.

Assista ao vídeo gravado por Eduardo Santos:

null - Vídeo por: tnonline



continua após publicidade .