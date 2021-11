Da Redação

Na manhã desta quarta-feira (17), um acidente envolvendo um caminhão e uma motocicleta foi registrado na Avenida Minas Gerais, com a Avenida Mato Grosso, em frente ao Supermercado Muffato, em Apucarana.

De acordo com a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o motociclista, de 28 anos, sofreu escoriações e traumas moderados pelo corpo após colidir com um caminhão e parar embaixo do veículo de carga. A vítima foi levada para o Hospital de Providência.



Conforme o sargento Romão, do Corpo de Bombeiros, de Apucarana, a motocicleta derramou óleo na pista, causando lentidão no trânsito da avenida. "A moto liberou bastante óleo na pista e viemos para jogar pó de serra para amenizar o deslizamento na pista. O trânsito logo será liberado", explica.

Veja a entrevista com sargento Romão, do Corpo de Bombeiros, de Apucarana:

Moto vai parar embaixo de caminhão em avenida de Apucarana - Vídeo por: tnonline