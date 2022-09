Moto vai parar embaixo de caminhão após acidente em Apucarana

Da Redação

Um motociclista, de 23 anos, foi parar embaixo de um caminhão durante uma colisão registrada na manhã deste sábado (3), no cruzamento da Avenida Curitiba, com a Rua Antônio José de Oliveira, no Bairro Barra Funda, em Apucarana.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e atendeu a vítima, que sofreu ferimentos leves e precisou ser levada para a Unidade de Pronto Atendimento (Upa). Já a passageira, conforme informações de testemunhas, teve um ferimento na mão.

De acordo com testemunhas, o motociclista tentou ultrapassar o veículo pela direita. Neste momento, o caminhão virou e acabou atingindo a moto.

OUTRO ACIDENTE

O capotamento de uma carreta carregada de vidro no começo da manhã deste sábado (3), na PR-444, no km 26, em Apucarana, no norte do Paraná, resultou na morte de um homem. O acidente envolvendo o veículo com placas de Cascavel ocorreu nas proximidades da Vila Rural.

