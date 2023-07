Moto para embaixo de caminhão em acidente em bairro de Apucarana

Uma motocicleta e um caminhão se envolveram em um acidente de trânsito no início da tarde deste sábado, dia 1º de julho, em um bairro de Apucarana, norte do Paraná. Uma equipe do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, foi acionada para atender a ocorrência.

De acordo com a corporação, a colisão entre os veículos aconteceu em um cruzamento entre as ruas Tókio e Ibate, no Jardim Ponta Grossa. Ainda segundo as autoridades, a moto era conduzida por uma mulher, de idade não divulgada.

A vítima sofreu uma fratura em um dos braços e escoriações por conta do acidente. Devido aos ferimentos serem moderados, a mulher precisou ser encaminhada pelos socorristas ao Hospital da Providência para um atendimento médico adequado.

Os ocupantes do veículo de carga, que realizavam entregas na região, saíram ilesos.

Uma equipe da Polícia Militar (PM) também esteve no local para prestar apoio à ocorrência.

