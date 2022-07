Moto modelo Twister é furtada em bairro de Apucarana

Da Redação

Informações podem ser repassadas para a PM, através do 190

A Polícia Militar (PM) informou que uma moto, modelo Twister vermelha, foi furtada em Apucarana. O crime aconteceu por volta das 17h10 desta segunda-feira (11), no Jardim Ponta Grossa.

A dona da moto contou que deixou a Twister estacionada na Rua Emílio de Menezes por volta das 13h e ao retornar, no final da tarde, percebeu o furto. Buscas foram realizadas no momento, mas a moto, placa AOW-3414, foi encontrada apenas no início da tarde desta terça-feira (12), pela Polícia Militar.

A polícia analisa câmeras de segurança para identificar o autor do crime. Informações podem ser repassadas para a PM, através do 190.

Ainda nesta segunda, uma Biz foi furtada. O crime aconteceu na Rua Gonçalves Dias, na Vila Ivone no final da manhã.



Uma câmera de segurança flagrou o furto de uma motocicleta, modelo Honda C/100 Biz, azul. A moto com placa AKU-7148 até o momento não foi encontrada. A PM registrou a ocorrência. Denúncias da localização do veículo ou identificação do ladrão podem ser repassadas através do 190 (PM), 153 (GCM) ou (43) 9-9604-9816 (Polícia Civil). A dona da moto conta com o apoio da comunidade para recuperar a Biz. Veja.

