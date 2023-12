Moto furtada em Cambé é recuperada em Apucarana

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Uma moto que havia sido furtada em Cambé, no norte do Paraná, foi recuperada pela Polícia Militar (PM) de Apucarana durante da tarde desta segunda-feira (18). O veículo estava na rua Tamoios, no loteamento Sumatra I.

continua após publicidade

LEIA MAIS - Mais uma farmácia é arrombada e furtada em Apucarana

Segundo a PM, a moto foi visualizada estacionada em cima de uma calçada e estava com os sinais de identificação alterados. Segundo os agentes, o chassi da moto estava suprimido.

continua após publicidade

Por conta disso, os policiais fizeram contato com uma pessoa que estava na casa e afirmava ser dono da moto. O homem teria afirmado que teria comprado o veículo de um vizinho.

Ainda conforme os agentes, após identificar alguns números no motor da moto, eles conseguiram identificar que a moto havia sido roubada no dia 16 de outubro de 2017. O homem e a moto foram encaminhados para a delegacia da cidade.

Siga o TNOnline no Google News