Moto furtada em ação rápida é recuperada pela PM de Apucarana

Motocicleta foi recuperada pela Polícia Militar

A Polícia Militar (PM) recuperou na manhã desta sexta-feira (7), por volta das 10h40, uma motocicleta encontrada em uma casa abandonada na Rua Ouro Verde, no Jardim Casa Grande, em Apucarana, norte do Paraná.

O veículo havia sido furtado na noite do último dia 29. A ação criminosa, segundo a polícia, aconteceu em frente à uma residência na Rua Dom Pedro II, no Jardim Ponta Grossa. A vítima contou à equipe policial que deixou a motocicleta estacionada na calçada por apenas cerca de 5 minutos, tempo que o ladrão precisou para praticar o furto.

Nesta sexta-feira, a PM recebeu informação através de uma denúncia anônima de que teria uma motocicleta no interior da residência, a qual não tem morador. Foram realizadas buscas no quintal e o veículo, uma Honda CG de cor preta, foi encontrado. A moto estava com danos na parte frontal, no farol e no painel.

A motocicleta foi encaminhada para a delegacia de Apucarana. O autor do furto ainda não foi identificado.

