Moto furtada em 2019 é localizada pela PM na Vila Reis

Uma motocicleta furtada em 2019 foi localizada pela Polícia Militar (PM), neste sábado (29), em frente a um estabelecimento na Vila Reis, em Apucarana, com um jovem, de 21 anos. No local, conforme a PM, um menor, de 17 anos, foi apreendido com cocaína e maconha.

A equipe realizava patrulhamento na região e resolveu consultar uma placa de um dos veículos estacionados, uma Honda CG prata, que tinha um alerta desde 2019. Foi solicitado apoio de outra equipe para realizar abordagem policial em 12 homens que estavam no local.



Conforme o boletim, o dono da moto foi identificado como um jovem, de 21 anos. Durante a ação, 12 homens foram revistados e com um deles, um menor, de 17 anos, um eppendorf de cocaína, pesando 0,5 gramas, e um cigarro de maconha, pesando 0,8 gramas.

Diante dos fatos, o proprietário da motocicleta foi encaminhado para averiguação da situação da motocicleta. Já o adolescente, foi encaminhado pela contravenção de drogas para o consumo pessoal até a 17ª Subdivisão Policial (SDP).