Da Redação

Moto furtada é recuperada no mesmo dia em Apucarana

Uma motocicleta Sundown/Web 100 EVO prata foi encontrada nesta quarta-feira (2), em estado de abandono na Vila Nova, em Apucarana.

O veículo, conforme a Polícia Militar (PM), tinha sido furtado no mesmo dia em frente a uma empresa de ônibus da cidade.

A motocicleta foi guinchada e encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil.

Outro caso

Uma motocicleta furtada em 2019 foi localizada pela Polícia Militar (PM), no dia 29 de janeiro, em frente a um estabelecimento na Vila Reis, em Apucarana, com um jovem, de 21 anos. No local, conforme a PM, um menor, de 17 anos, foi apreendido com cocaína e maconha.