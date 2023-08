Moto furtada é encontrada sem placa e pintada de spray em Apucarana

Uma motocicleta furtada foi recuperada pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Apucarana, norte do Paraná, na manhã desta segunda-feira, 21 de agosto. O veículo foi encontrado após a corporação receber uma denúncia anônima através do número 153.

De acordo com as informações da GCM, a moto - uma Honda CG 125 - estava abandonada em um cruzamento entre as ruas Nossa Senhora da Conceição e Renê Camargo de Azambuja, no Jardim Presidente Kennedy. Uma equipe de segurança foi acionada para comparecer ao local, pois a motocicleta não possuía placa, fato que levantou suspeita em quem transitava pelo trecho.

Os agentes consultaram os dados da Honda CG e descobriram, através de um alerta de furto, que ela havia sido subtraída na última semana. Os responsáveis pelo crime a modificaram irregularmente, pois os documentos mostram que a moto era vermelha, mas, quando encontrada, estava pintada de preto. A cor dela foi adulterada por meio de tinta spray.

Os agentes a levaram para a Delegacia de Polícia Civil da cidade para os procedimentos cabíveis.

