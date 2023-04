Moto fica presa debaixo de caminhão em acidente na BR-376

Da Redação

Um homem de 35 anos teve ferimentos na perna depois que a moto que ele pilotava foi parar debaixo de um caminhão, na manhã desta quinta-feira, (06), na BR-376, em frente ao 30º BIMEC, em Apucarana.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para atender a vítima do acidente. De acordo com os socorristas, o homem sofreu ferimentos no joelho e escoriações pelo corpo, mas não teve nenhuma fratura. Ele foi encaminhado para atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

De acordo com testemunhas no local, o caminhão fazia uma conversão para adentrar uma empresa às margens da rodovia, quando o motociclista, que vinha pela direita, no mesmo sentido, foi atingido.

