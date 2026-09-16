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RECUPERADA

Moto elétrica furtada é localizada pela Polícia Civil e devolvida à vítima em Apucarana

Veículo, levado por criminosos no dia 12 de setembro, foi encontrado escondido nos fundos de uma casa na região central da cidade

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Moto elétrica furtada é localizada pela Polícia Civil e devolvida à vítima em Apucarana
Autor Foto: Divulgação/ PCPR

A Polícia Civil do Paraná recuperou, nesta quarta-feira (16), uma motocicleta elétrica que havia sido furtada em Apucarana. O veículo foi localizado por agentes do Setor de Furtos e Roubos da 17ª Subdivisão Policial (SDP) e restituído ao proprietário.

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O crime ocorreu na noite do último dia 12 de setembro. Assim que tomaram conhecimento do furto, os investigadores iniciaram as diligências pela cidade e conseguiram identificar o paradeiro da motocicleta. O veículo estava escondido nos fundos de uma residência situada na região central do município. Diante da descoberta, os policiais realizaram a apreensão e o encaminhamento da moto à delegacia para os trâmites cabíveis.

Ainda nesta quarta-feira, a vítima responsável pelo registro da ocorrência compareceu à 17ª SDP e, após a formalização dos procedimentos legais, recebeu a motocicleta elétrica de volta.

A Polícia Civil destacou que as investigações continuam em andamento por meio de um inquérito próprio. O objetivo agora é esclarecer todas as circunstâncias do crime e identificar os responsáveis pelo furto e pela possível receptação do veículo. A corporação reforça que a recuperação de bens subtraídos faz parte do trabalho contínuo da delegacia para combater os crimes patrimoniais e garantir a responsabilização dos infratores.

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