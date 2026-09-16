Moto elétrica furtada é localizada pela Polícia Civil e devolvida à vítima em Apucarana

Veículo, levado por criminosos no dia 12 de setembro, foi encontrado escondido nos fundos de uma casa na região central da cidade

A Polícia Civil do Paraná recuperou, nesta quarta-feira (16), uma motocicleta elétrica que havia sido furtada em Apucarana. O veículo foi localizado por agentes do Setor de Furtos e Roubos da 17ª Subdivisão Policial (SDP) e restituído ao proprietário.

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O crime ocorreu na noite do último dia 12 de setembro. Assim que tomaram conhecimento do furto, os investigadores iniciaram as diligências pela cidade e conseguiram identificar o paradeiro da motocicleta. O veículo estava escondido nos fundos de uma residência situada na região central do município. Diante da descoberta, os policiais realizaram a apreensão e o encaminhamento da moto à delegacia para os trâmites cabíveis.

Ainda nesta quarta-feira, a vítima responsável pelo registro da ocorrência compareceu à 17ª SDP e, após a formalização dos procedimentos legais, recebeu a motocicleta elétrica de volta.

A Polícia Civil destacou que as investigações continuam em andamento por meio de um inquérito próprio. O objetivo agora é esclarecer todas as circunstâncias do crime e identificar os responsáveis pelo furto e pela possível receptação do veículo. A corporação reforça que a recuperação de bens subtraídos faz parte do trabalho contínuo da delegacia para combater os crimes patrimoniais e garantir a responsabilização dos infratores.