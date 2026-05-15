Moto e carro se envolvem em acidente próximo à Praça das Abelhas em Apucarana
Colisão aconteceu durante a chuva na manhã desta sexta-feira (15), na Vila São Carlos
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Um acidente entre uma motocicleta e um carro foi registrado na manhã desta sexta-feira (15) em Apucarana. A colisão aconteceu na Rua Antônio José de Oliveira, na Vila São Carlos, nas proximidades da Praça das Abelhas.
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Imagens que circulam em aplicativos de mensagens mostram que chovia no momento do acidente. No vídeo, o motociclista aparece caído ao lado da moto e tenta se levantar após a colisão.
A princípio, ele não teria sofrido ferimentos graves.
As circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas e não há confirmação sobre o acionamento de equipes de socorro.
Com o tempo chuvoso, a orientação é para que motoristas e motociclistas redobrem a atenção no trânsito, devido ao risco maior de derrapagens e colisões.