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COLISÃO

Moto e carro se envolvem em acidente próximo à Praça das Abelhas em Apucarana

Colisão aconteceu durante a chuva na manhã desta sexta-feira (15), na Vila São Carlos

Escrito por Da Redação
Publicado em 15.05.2026, 10:26:47 Editado em 15.05.2026, 10:26:42
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Moto e carro se envolvem em acidente próximo à Praça das Abelhas em Apucarana
Autor Foto: Reprodução vídeo

Um acidente entre uma motocicleta e um carro foi registrado na manhã desta sexta-feira (15) em Apucarana. A colisão aconteceu na Rua Antônio José de Oliveira, na Vila São Carlos, nas proximidades da Praça das Abelhas.

- LEIA MAIS: Motociclista ignora interdição e fica preso em cimento fresco durante obra; veja

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Imagens que circulam em aplicativos de mensagens mostram que chovia no momento do acidente. No vídeo, o motociclista aparece caído ao lado da moto e tenta se levantar após a colisão.

A princípio, ele não teria sofrido ferimentos graves.

As circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas e não há confirmação sobre o acionamento de equipes de socorro.

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Com o tempo chuvoso, a orientação é para que motoristas e motociclistas redobrem a atenção no trânsito, devido ao risco maior de derrapagens e colisões.

Vídeo:



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acidente de transito Apucarana carro chuva e direção motocicleta Segurança Viária
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