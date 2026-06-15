Moto bate na traseira de Gol e deixa mulher ferida em avenida de Apucarana
Vítima de 40 anos estava levando a filha para um exame médico; acidente ocorreu na manhã desta segunda-feira
Um acidente de trânsito mobilizou equipes de socorro na manhã desta segunda-feira (15) na Avenida São João, em Apucarana. A colisão, que envolveu um Volkswagen Gol e uma motocicleta, deixou uma mulher de 40 anos ferida.
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De acordo com informações apuradas no local, a motociclista trafegava pela avenida levando a filha adolescente na garupa para realizar um exame médico. O acidente aconteceu quando a moto colidiu na traseira do VW Gol. A condutora da motocicleta ainda tentou desviar do automóvel, mas não conseguiu evitar o impacto.
O Siate, do Corpo de Bombeiros, foi acionado para prestar o atendimento pré-hospitalar. A piloto da moto queixava-se de dores na região da perna e nas costas. Após receber os primeiros socorros, ela foi imobilizada e encaminhada ao Hospital da Providência para avaliação médica.
A filha adolescente sofreu apenas uma escoriação no joelho. Ela recusou o encaminhamento hospitalar pelas equipes de resgate e preferiu apenas acompanhar a mãe até a unidade de saúde.