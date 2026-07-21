Moto barulhenta é pega pela Rocam no Jardim das Flores em Apucarana

Motociclista não tinha CNH, além da motocicleta possuir pendências, escape alterado e pneus desgastados

Uma motocicleta foi apreendida pela equipe Rocam da Polícia Militar (PM) na terça-feira (21), durante patrulhamento no Jardim das Flores, em Apucarana (PR). O condutor, de 18 anos, não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

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Segundo a PM, os policiais abordaram uma Honda preta após perceberem que o veículo emitia ruído excessivo em razão de um escapamento alterado. Inicialmente, a equipe suspeitou que o motociclista fosse menor de idade, mas, durante a abordagem, constatou que ele tinha 18 anos.

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Em consulta aos sistemas, os policiais verificaram que a motocicleta apresentava diversas pendências administrativas e irregularidades de trânsito. Além do escapamento fora das especificações de fábrica, o veículo estava com pneus em desgaste.

Diante da situação, a equipe lavrou as notificações cabíveis. A motocicleta foi apreendida e encaminhada ao pátio do 10º Batalhão de Polícia Militar (10º BPM).