Moto atropela pedestre e três ficam feridos no parque industrial

Três pessoas ficaram feridas em um acidente registrado na noite desta quinta-feira (29) no Parque Industrial Norte, em Apucarana. Um pedestre, que estaria embriagado, foi atropelado por uma motocicleta.

O acidente aconteceu na Avenida Zilda Seixas do Amaral, marginal de acesso às indústrias da região. Segundo informações obtidas pela reportagem no local do acidente, o pedestre teria ido urinar na faixa de grama ao lado da marginal e retornado abruptamente para a avenida sendo atingido pela moto.

O motociclista e uma mulher que era levada na garupa caíram na pista. Os três se feriram e foram encaminhados ao Hospital da Providência de Apucarana. O motociclista tinha ido buscar a sua mãe no trabalho e os dois voltavam para casa quando ocorreu o acidente.

Samu e Corpo de Bombeiros foram atender a ocorrência.

