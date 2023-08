Moto adulterada é apreendida pela Polícia Militar em Apucarana

Uma moto adulterada foi apreendida pela Polícia Militar (PM) durante uma abordagem de rotina na Avenida Rafael Sorpile, no Núcleo Habitacional Dom Romeu Alberti, em Apucarana, no Paraná. O homem que estava com o veículo, entretanto, conseguiu fugir.

Conforme a PM, a situação começou quanto a equipe viu o homem com a motocicleta "deitada" no chão, com a tampa do tanque removida. Os policiais perceberam que o homem tentou disfarçar ao ver a equipe se aproximar. Durante a abordagem e consulta no sistema, a polícia constatou que a placa não pertencia a referida moto. Além disso, o veículo estava com o chassi suprimido, o que levanta suspeitas de que a moto pode ter sido furtada ou roubada.

Durante a vistoria, o homem conseguiu se desvencilhar dos policiais e fugiu. Segundo a PM, o suspeito já é conhecido no meio policial, inclusive, foi preso no início do mês. Buscas naquela região foram realizadas, mas até a publicação desta reportagem, o suspeito não havia sido encontrado.

