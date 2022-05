Motivado, Apucarana Futsal vai em busca da quinta vitória

Da Redação

Depois da vitória alcançada no último domingo (22) por 4 a 2 sobre o Toledo, o Apucarana Futsal iniciou a semana de treinamentos de olho no time de Medianeira, que será o adversário neste sábado (28), às 19h30, no Ginásio Municipal de Esportes José Antônio Basso (Lagoão), pela 11ª rodada do Campeonato Paranaense da Série Prata de Futsal.

O diretor do clube apucaranense, Luis Fernando Milan disse que vem mais uma pedreira pela frente. “É mais um jogo difícil nessa caminhada, encarando uma equipe qualificada e que sempre realizou grandes duelos diante do nosso time desde a Série Bronze em 2020. Por isso, estamos convocando o nosso torcedor para lotar o Lagoão e nos ajudar na busca de mais três pontos. Contra o Toledo a torcida foi espetacular, deu show e queremos ver isso de novo”, destacou Milan.

Na próxima partida, o técnico Márcio Rinaldo não poderá escalar o ala Luquinha, que foi expulso frente ao time do Oeste do Estado. O jogador, que tem três gols no campeonato, voltará à equipe no dia 4 de junho em Mangueirinha diante da agremiação local.

O Medianeira é o terceiro colocado na Série Prata, com 17 pontos e no último final de semana perdeu em casa por 3 a 2 para o São José dos Pinhais. O Apucarana está na quinta posição com 13 pontos ganhos.

O Coronel Vivida lidera a competição com 22 pontos, seguido por São Miguel 19; Medianeira 17; Apaf Paranaguá 16; Sicoob/Danês/Apucarana e Toledo 13; Colombo e São José dos Pinhais 12; Quedas do Iguaçu, Mangueirinha e Seleto Maringá 9; Guaíra 8; e Cianorte com 7.