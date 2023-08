Mostra de trabalhos marca capacitação nº 53 da economia solidária

Com a inclusão de novos empreendimentos, como brechó e a criação de uma nova atração dentro do segmento de recreação, o “Coletivo Tuc Tuc” – uma espécie de trenzinho que vai estar presente em todas as atividades da rede, a Secretaria da Mulher e Assuntos da Família da Prefeitura de Apucarana (Semaf) concluiu nesta sexta-feira (11/08), no Sebrae Apucarana, a quinquagésima terceira capacitação do Programa de Economia Solidária e Protagonismo Feminino. No total, 29 pessoas concluíram a formação, que teve duração de 20 horas/aula, habilidando-se a integrar a rede de economia solidária municipal, que já capacitou mais de 1,5 mil pessoas.

Além da entrega de certificados, que contou com a participação do prefeito Júnior da Femac, da secretária da Semaf, Denise Canesin, da coordenadora do programa e superintendente da Semaf, Bete Berton, e do consultor do Sebrae Apucarana, Tiago Cunha, o encerramento da formação foi marcado por uma mostra de trabalhos, composto por produtos da mais genuína gastronomia, peças de vestuário, bolsas femininas, artesanatos e diversos outros materiais produzidos por parte dos 29 pessoas que concluíram o curso.

“Trata-se de um programa pensado para que a pessoa tenha condições de ganhar dinheiro para que possa viver, comer, vestir e passear melhor, tudo isso de forma colaborativa, através da expertise daquilo que ela sabe fazer. Hoje, quase 10 anos depois do seu início, Apucarana conta com um programa modelo, que se consolidou como uma das maiores iniciativas públicas de inserção econômica para mulheres no Paraná”, frisou o prefeito Júnior da Femac, destacando que atualmente a iniciativa figura com 15 espaços para comercialização compartilhados cedidos pela administração municipal em vários bairros de Apucarana, além de dezenas de hortas solidárias, bem como eventos e feiras organizadas pela prefeitura no Espaço das Feiras.

A artesã Camila Berehulka aprovou a formação. Doutoranda em filosofia da arte e especialista no artesanato minimalista com materiais de origem natural e de reaproveitamento, ela conta que vai iniciar a produção de suvenires (lembranças) do primeiro rancho de Apucarana. “É uma ideia que surgiu dentro desta capacitação e vou levar à frente. Foi uma semana de aprendizado e vou continuar buscando o aprimoramento dentro da economia solidária”, disse a artista. Interessados em encomendas do suvenir podem entrar por mensagem pelo aplicativo WhatsApp número 99654-5496.

Outra participante da capacitação nº 53, Silvana Aparecida da Silva conta que já conhecia o programa municipal e, depois de morar por alguns anos em Curitiba, no seu retorno ao município resolver ingressar. “Amo tudo que envolve a pintura. Tenho um filho com necessidades especiais e tento ser um exemplo, uma inspiração para ele. Gostei demais de tudo que vi ao longo desta capacitação e vou seguir aprendendo. Além da pintura, tenho outro empreendimento em foco, que é na área da alimentação, onde pretendo, dando tudo cento, abrir um restaurante”, disse a mais nova empreendedora solidária.

Entre outros conteúdos ministrados pela capacitação estiveram o ensino dos objetivos e metas de um empreendimento solidário, noções de cooperativismo e associativismo, elaboração de projetos sociais, administração e marketing, e técnicas de empreendedorismo. A próxima capacitação, com início previsto para a segunda quinzena de setembro, já está com inscrições abertas.

“Trata-se de um programa de governo municipal consolidado e premiado, que tem servido de modelo para outras cidades do Paraná e do Brasil. Uma iniciativa de credibilidade, que atende integralmente a mulher e que conta com total aval e apoio do prefeito Júnior da Femac”, destaca a secretária da Mulher e Assuntos da Família, Denise Canesin, lembrando que em março a iniciativa foi destaque do 1º Prêmio Cidades Empreendedoras, promovido pelo Ministério da Economia (ME). “Aproveito este momento de conclusão dos trabalhos da turma 53 para agradecer ao Sebrae Apucarana pela parceria, disponibilizando o espaço para o treinamento”, finalizou Denise Canesin.

Serviço – Interessados na capacitação, que é o primeiro passo para fazer parte da rede municipal de economia solidária, devem procurar o Espaço Mulher da Avenida Aviação, 1.525. Mais detalhes podem ser obtidos também pelo telefone 3122-0457 ou ainda através da rede social no endereço https://www.facebook.com/rededemulheresecosol.

