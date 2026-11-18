Levantamento com dados do Detran-PR aponta que número de vítimas fatais subiu de uma para seis entre janeiro e outubro

O número de mortes no trânsito em Apucarana registrou um salto de 500% entre janeiro e outubro deste ano em comparação com o mesmo período do ano passado, passando de um para seis óbitos. Os dados fazem parte de um levantamento baseado na plataforma de estatísticas do Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR), que contabiliza ocorrências atendidas pela Polícia Militar (PMPR) e pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE) no perímetro urbano e nas rodovias estaduais que cortam o município.

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Conforme o Detran, os óbitos foram registrados na Avenida Governador Roberto da Silveira, no Distrito do Pirapó, Rua Alumínio, Rua Erwin SChindler, Rua Rio Bulha e Rua Yoshinori Fukushima (região do Parque da Raposa). A sexta vítima, que se envolveu em acidente na Rua Clóvis da Fonseca, faleceu posteriormente no hospital.

ACIDENTES

No mesmo intervalo de dez meses, a cidade somou 864 acidentes, o que representa uma média de quase três registros por dia e uma alta de 6% em relação ao ano anterior. O balanço aponta que 319 pessoas ficaram feridas neste ano, embora 68,9% do total de ocorrências não tenham deixado vítimas. Ao todo, os sinistros envolveram mais de mil automóveis, 264 motocicletas, 108 caminhões e 66 caminhonetes, entre outros veículos.

Para o secretário municipal de Segurança Pública e Trânsito, Almir Freitas, o fator humano é determinante para esses índices. Segundo ele, embora melhorias estruturais precisem e devam ser feitas, a grande maioria dos acidentes decorre de imperícia, imprudência e negligência dos condutores.

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Ocorrências recentes

Os registros de acidentes no trânsito continuam neste mês de novembro. Na tarde desta quarta-feira (18), um motociclista de 21 anos sofreu ferimentos consideráveis e suspeita de fratura nas costelas após colidir sua Honda CG contra um Volkswagen Voyage no cruzamento da rodovia de acesso ao Núcleo Habitacional Afonso Camargo.

Na véspera, terça-feira (17), o Corpo de Bombeiros atendeu a quatro acidentes na cidade que deixaram ao menos três feridos. Um dos casos ocorreu pela manhã, no cruzamento das ruas Clevelândia e Noboru Fukuchima, envolvendo um carro de passeio e um veículo funerário da Prefeitura de Londrina que transportava um corpo para sepultamento em Apucarana. Com o impacto, o carro de passeio capotou, deixando um homem de 47 anos ferido, que foi socorrido pelo Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) e levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA). O Serviço Funerário Municipal de Apucarana (Aserfa) foi acionado ao local para fazer o transbordo e o transporte do corpo até o destino final.



