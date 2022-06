Morte violenta de adolescente choca e causa comoção em Apucarana

Da Redação

O adolescente foi agredido por pelo menos outros seis jovens na Rua Emiliano Perneta, em Apucarana

A morte violenta e precoce de Alekson Ricardo Kongeski, de 13 anos, registrada na noite desta terça-feira (21), em Apucarana, causou comoção e chocou moradores da cidade. O adolescente foi agredido por pelo menos outros seis jovens na Rua Emiliano Perneta, esquina com a Rua Paranaguá, próximo ao Colégio Padre José Canale.

O corpo de Alekson ainda está no Hospital da Providência. Os horários de velório e sepultamento ainda não foram informados pela Autarquia de Serviços Funerários, nem pela família.

O garoto tinha outros problemas de saúde, sofria convulsões e teria passado mal após a briga. O que provocou a morte ainda é apurado pelos órgãos competentes. A Polícia Civil ainda não falou sobre o caso.

Choque e comoção

Nas redes sociais, a comoção é grande, principalmente entre mulheres, que compartilham a dor da mãe de Alekson, Aline Fernanda. Uma frase tem circulado nas publicações que diz: 'Quando uma mãe perde um filho, todas nós também perdemos'.

"Meus sentimentos, amiga. Essa notícia me deixou triste e sem palavras, querida amiga. Não sei nem por onde começar a lhe escrever esta mensagem. Não adianta dizer que o tempo tudo cura, que nada acontece por acaso ou que tudo isto faz parte do grande plano de Deus. Essas palavras de nada servem para uma mãe que viu seu filho partir...Meus sentimentos que Deus conforte o coração de todos amigos e familiares".



"Luto. Meus sentimentos, amiga Aline Fernanda. Que Deus conforte o coração de toda família".

"Oremos pela mãe desse anjinho. Que ele esteja junto ao pai Deus, todo poderoso. Conforte o coração da família".

"Descanse em paz, Alekson Ricardo. Que Deus te receba de braços abertos, muito triste sua partida que Deus conforte os corações da família, em especial o da sua mãe, Aline Fernanda. Força, amiga. Nesse momento tão difícil e que a justiça seja feita. Agora, ele está em um lugar muito melhor que não tem maldade. Quando uma mãe perde um filho, todas nós também perdemos. Luto por um amigo".

Aulas suspensas

O Colégio Padre José Canale, localizado no Jardim Ponta Grossa, em Apucarana, comunicou que as aulas estão suspensas nesta quarta-feira (22), após a morte do aluno.

A equipe de reportagem do TNOnline entrou em contato com o diretor da instituição, o professor Roberto Carlos de Oliveira, mais conhecido como Canela, mas ele disse estar muito abalado para se manifestar. "Bom dia. Estou muito abalado e sem condições de falar", escreveu através de mensagem pelo WhatsApp.