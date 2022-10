Morte precoce de jovem de Apucarana causa grande comoção

Da Redação

A morte da jovem Thamires Caroline Prates, de 20 anos, gerou grande comoção em Apucarana. Ela é velada na Capela Central e o sepultamento ocorre às 18h desta quinta-feira (6), no Cemitério da Saudade.

Conforme familiares, o motivo do falecimento foi uma trombose cerebral. Thamires deixa uma filha, Ana Júlia, recém nascida, o marido, mãe, pai, avós, tios e muitos amigos. Nas redes sociais, muitas pessoas lamentam a morte precoce.

"Thami, eu não consigo acreditar que isso está acontecendo. A ficha não cai... Sempre vou admirar a sua força, tanta coisa que acontecia e você sempre permanecia de cabeça em pé. Sempre lembrarei das nossas conversas, risadas e tudo aquilo que fizemos juntas. Oro pela sua família, pela sua filha, que ela saiba a mãe incrível e forte que teve"

"Eu estou sem acreditar até agora, sem palavras. Você sabe o quanto eu te amo e sempre vou amar. Meu coração dói demais com sua partida eu não consigo aceitar, mas agora sei que você tá aí, com papai do céu, meu anjinho, minha estrelinha"

A trombose cerebral é um tipo de AVC que acontece quando um coágulo de sangue entope uma das artérias do cérebro, podendo levar à morte ou gerar sequelas graves como dificuldades na fala, cegueira ou paralisia.

Os sintomas da trombose cerebral são pouco específicos, sendo principalmente notada uma dor de cabeça muito intensa. Essa situação é pode acontecer em qualquer pessoa, mas é mais comum de acontecer em mulheres devido ao uso de anticoncepcionais orais e à gravidez. No entanto, pessoas que possuem histórico de doenças cardiovasculares na família ou que têm pressão alta, por exemplo, também apresentam risco aumentado de trombose cerebral.

