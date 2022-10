Morte de professora do Nilo Cairo gera comoção em Apucarana e região

Da Redação

Cássia Marilda Pereira dos Santos Ferreira, que atuou por muitos anos na rede estadual de educação

Morreu neste domingo, 23, em Apucarana, a professora aposentada Cássia Marilda Pereira dos Santos Ferreira, aos 67 anos. Cássia atuou por muitos anos na rede estadual de educação da cidade. A docente também foi servidora no Núcleo Regional de Educação (NRE) de Apucarana, no período de 1.998 até 2003.

Natural de Centenário do Sul, ela era professora de Geografia da rede pública estadual, tendo trabalhado no colégio Nilo Cairo até 2016, ano de sua aposentadoria. Ela também lecionou na extinta Faced, além de outras instituições de ensino da cidade. A causa da morte não foi informada.

Muito querida por toda comunidade apucaranense, a morte da professora causou muita comoção nas redes sociais, entre alunos e colegas de profissão.



fonte: Reprodução / Redes sociais O NRE divulgou uma nota de pesar na manhã deste segunda-feira, 24

O NRE divulgou uma nota de pesar na manhã deste segunda-feira, 24. Diz o texto:



"O Nre de Apucarana se solidariza com a família e amigos da Professora Cássia Marilda pela sua partida. Professora de Geografia da rede pública estadual, trabalhou no NRE por muitos anos. Uma pessoa alegre, atenciosa, dinâmica e sempre motivada a novos projetos . Seu exemplo de vida está em todo amor que sempre dedicou a sua família e a educação. Fica o nosso carinho e o desejo de que Deus em sua infinita bondade conceda força e fé a sua família neste momento tão difícil. Nossos sentimentos!"

O prefeito Junior da Femac e a secretária municipal de Educação, também lamentaram a morte da professora através de nota, divulgada pela assessoria de comunicação.



"O prefeito Junior da Femac e a secretária Marli Fernandes receberam com profunda tristeza a notícia do falecimento da professora Cássia Marilda Pereira dos Santos Ferreira, que atuou por muitos anos na rede estadual de educação, em Apucarana. “Professora Cássia era formada em Estudos Sociais e Pedagogia, especialista em Alfabetização e Educação Especial, e mestra em Educação. Durante a sua vida, ela contribuiu com a formação de muitas gerações de apucaranenses e deixou um legado frutífero. Entre as instituições por onde ela passou, destacam-se o Colégio Estadual Nilo Cairo e a Faculdade Apucarana Cidade Educação (FACED)”, detalhou a secretária Marli Fernandes".

O velório da professora ocorreu na Câmara Municipal de Centenário do Sul, onde ela também foi sepultada. Ela deixa o marido João Carlos Ferreira e filhos.

