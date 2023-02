Morte de moradora de Apucarana gera grande comoção

Da Redação

Tamires Aparecida de Souza Vaz, de 35 anos

Morreu nesta quinta-feira (02) a moradora apucaranense Tamires Aparecida de Souza Vaz, de 35 anos. O falecimento da jovem está causando grande comoção nas redes sociais. Amigos e conhecidos lamentam a perda.

Conforme informações apuradas pela reportagem, Tamires estava internada na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital da Providência, em Apucarana, Norte do Paraná. De acordo com amigos, a morte teria sido causada por uma infecção generalizada.

Até o momento, no entanto, a causa oficial do falecimento da apucaranense não foi confirmada por familiares e nem pela instituição de saúde.

Tamires Aparecida está sendo velada na Capela Central até às 14 horas desta sexta-feira (03). O sepultamento acontece em sequência, no Cemitério Portal do Céu, em Apucarana. As informações são da Autarquia de Serviços Funerários (Aserfa).

"Jamais vou me esquecer de ti amiga, quem me apresentou o amor da minha vida, o Senhor Jesus. Você se for, mas ganhou a minha alma, sou grata a você por isso, que Deus conforte a sua família", lamentou uma amiga de Tamires, nas redes

