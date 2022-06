Morte de menina que lutava contra câncer comove Apucarana

Da Redação

Julia Leandra Bossato Batista, de apenas 14 anos, lutava contra o câncer

A morte precoce da estudante Julia Leandra Bossato Batista, de apenas 14 anos, gera grande comoção em Apucarana, nesta quarta-feira (8). A jovem lutava contra um câncer e não resistiu às complicações causadas pela doença.

De acordo com a mãe de Julia, Lu Maryam, ela estava internada no Hospital do Câncer de Londrina. "Minha filha acabou de falecer, hoje, dia 7 de junho de 2022, às 16h19, no Hospital do Câncer de Londrina. Jesus recolheu mais uma flor pro seu jardim", escreveu em publicação nas redes sociais.

Notas de pesar

O Núcleo Regional da Educação (NRE), de Apucarana, lamentou em nota o falecimento da estudante:

"O NRE de Apucarana expressa profundo pesar pela perda da estudante Julia Leandra Bossato Batista, que cursava o 8.º ano no CE Polivalente Carlos Domingos da Silva, município de Apucarana. Júlia era neta da dona Vanda Bossato, que trabalhou muitos anos neste Núcleo, e a quem dedicamos grande carinho e amizade. Pedimos a Deus neste momento de dor, que conforte sua mãe e avó e a todos os familiares e amigos, na certeza de que Júlia é hoje mais uma estrelinha que brilha no céu".

O Colégio Estadual Polivalente - Cepa, onde Júlia estudava, também emitiu nota de pesar:

"Com profundo pesar comunicamos o falecimento da estudante Julia Leandra Bossato Batista (8º ano C). Ela lutou bravamente contra o câncer e agora descansa nos braços do pai eterno. O colégio Polivalente Carlos Domingos Silva expressa os mais profundos sentimentos solidarizando-se a família da aluna. Informamos que o velório está acontecendo na Capela Central e o sepultamento será às 14 horas".

Velório

Conforme a Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa), o velório ocorre na Capela Central e o sepultamento está marcado para às 14 horas. O local ainda não foi divulgado.