Morte de jovem vítima de câncer repercute nas redes sociais

Morreu neste sábado (22), a jovem Nathália Remes da Silva, 18 anos, em Apucarana. A jovem, ex-aluna do Colégio Professor Izidoro Luiz Cerávolo, faleceu vítima de câncer. Muitos internautas homenagearam Nathália pelas redes sociais.

A direção do Cerávolo comunicou a morte na página oficial da instituição de ensino, no Facebook. "Uma menina alegre, estudiosa, dedicada. Deixará muita saudade em todos que a conheceram. Estendemos nosso abraço carinhoso a todos os familiares. Que Deus conforte o coração de cada um. Descanse em paz Nathalia!", diz o texto.

Amigos de Nathália também se manifestaram no Instagram. "Acordei com a notícia de que você partiu! Pois saiba que muitas pessoas têm você no coração e te amam!", escreveu uma amiga.

O corpo da jovem é velado na Capela Mortuária do Jardim Ponta Grossa, e o sepultamento está marcado para às 16 horas, no Cemitério Cristo Rei.