Morte de jovem de 17 anos gera comoção em Apucarana

A morte do jovem Ryan Victor Jesus de Souza, de 17 anos, gerou grande comoção em Apucarana. Nas redes sociais, amigos e familiares lamentam o falecimento precoce.

Ryan é velado na Capela do Jardim Ponta Grossa e o sepultamento acontece às 17h no Cemitério Cristo Rei. A princípio, o jovem morreu após se envolver em uma ocorrência policial em Cambé no dia 31/01, e foi atingido por um tiro. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Londrina e liberado para os familiares que vivem em Apucarana.

A mãe dele publicou nas redes sociais: "É meu amor, você se foi da minha vida. Só Deus sabe a dor que estou sentido,. Me espera que logo logo estarei com você. Meu Deus, me ajuda, tenha piedade, me tira essa dor", escreveu.



"Que notícia triste da sua partida nem combina com esse sorriso. Ainda tentando acreditar. Você sempre simpático com a gente. Descanse em paz Ryan. Que Deus possa confortar sua mãe e todos os familiares nesse momento tão difícil", publicou uma amiga nas redes sociais.



"Não dá pra acredita mano, agora você é mais uma estrelinha lá no céu. Eu sei que você tinha seus corre mais eu sei o quanto você era maravilhoso mano, sempre alegre coração gigante, descansa em paz meu guerreiro você sempre estará em meu coração, jamais vou esquecer da nossa amizade, enfim, não tenho nem palavras agora pra continuar escrevendo porque dói, dói demais. Brilha aí de cima irmão te amo", escreveu um amigo no Facebook.

"Independente dos seus corre sua caminhada só você sabia!! A vida e assim erros e acertos, quem nunca erro né mano?! Não tenho o que fala da sua pessoa , desanca em paz", escreveu outro amigo.