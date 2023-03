Morte de José Rico, cantor que viveu em Apucarana, completa 8 anos

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Neste sábado (4), a morte do cantor José Rico, de 68 anos, completa 8 anos. O sertanejo parceiro de 'Milionário' faleceu em março de 2015, em Americana (SP), após sofrer uma parada cardíaca. Ele, que começou sua carreira em Apucarana, no distrito Caixa de São Pedro, conquistou o coração de milhares de fãs com suas canções e sua voz potente.

continua após publicidade .

José Alves dos Santos, de nome artístico José Rico, nasceu em São José do Belmonte (PE), em 20 de junho de 1946. Ele também já morou no Paraná e em São Paulo, onde conheceu o companheiro de dupla Milionário (Romeu Januário de Matos). O duo ficou conhecido como "gargantas de ouro".

-LEIA MAIS: Saiba o que acontece com castelo construído pelo cantor José Rico

continua após publicidade .

Homenagem

O prefeito de Apucarana, Junior da Femac, divulgou na manhã desta sábado (4) um post no Instagram sobre os 8 anos da morte do cantor sertanejo. "Faz 8 anos que o Brasil perdeu uma voz inesquecível da música sertaneja: Zé Rico. Ele, que começou sua carreira em Apucarana, na Caixa de São Pedro, conquistou o coração de milhões de fãs com suas canções emocionantes e sua voz potente", escreveu.

VEJA:

continua após publicidade .

Castelo em São Paulo



José Rico deixou um castelo inacabado com mais de 100 quartos, em construção. A obra fica às margens da Rodovia Anhanguera (SP- 330), em Limeira (SP), no interior de São Paulo. No local, o músico pretendia montar um estúdio, mas a intenção também era fazer do lugar um recanto para a família.





Siga o TNOnline no Google News