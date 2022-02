Da Redação

Morte de enfermeira causa comoção em Apucarana

A morte da enfermeira Maria Aparecida Bernardes, de 54 anos, causou comoção em Apucarana, nesta quarta-feira (9). De acordo com informações de amigos próximos, a apucaranense foi mais uma vítima das complicações geradas pela Covid-19.

continua após publicidade .

Maria trabalhou em vários locais da cidade e cultivou diversos amigos ao longo dos anos. Além do vasto círculo de amizade, ela deixa dois filhos, Erika e Jean. O sepultamento ocorreu nesta quarta-feira (9), no Cemitério Portal do Céu.

Familiares e amigos lamentam a morte da enfermeira através do Facebook:

continua após publicidade .

"Que notícia triste! Parceira de trabalho por mais de 4 anos. Excelente profissional. Be, descanse em paz".

"Maria Bernardes partiu nessa 4° feira, dia 09/02/2022, vítima da covid. Deixamos aqui a última homenagem à Bernardes. Foi por anos enfermeira de pessoas da nossa família, uma pessoa competente, assídua, alegre, sempre pronta para nos socorrer nos momentos de dor e ou doenças. Muito querida por onde passou. Seu sorriso era constante, otimista sempre, com disposição em ajudar todos à volta tb. Bernardes vai fazer falta aqui. Que Deus a acolha na nova morada celestial".