Morte de empresário por Covid-19 gera grande comoção em Apucarana

Continua após publicidade

A morte do empresário Dival Ceranto, de 63 anos, gerou grande comoção em Apucarana. O apucaranense estava internado no Hospital da Providência com Covid-19, e faleceu na tarde de sábado (13). Ceranto é quinta vítima fatal da doença no município.

Conforme informações da Prefeitura Municipal, ele foi internado no último dia 7. Três dias depois o precisou ser entubado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) e no final da tarde de sábado não resistiu e morreu.

O empresário era muito conhecido em Apucarana, por trabalhar no ramo do setor imobiliário e já ter sido candidato a deputado federal em 2014, sendo um dos lideres do Partido Socialista Brasileiro (PSB) no município. Dival deixa esposa, três filhos, a mãe e irmãos. A notícia gerou grande comoção nas redes sociais.

O corpo foi sepultado às 10 horas deste domingo (14), no Cemitério Cristo Rei, sem velório, conforme protocolo de prevenção contra o coronavírus. Segundo a prefeitura, outros quatro familiares do empresário testaram positivo para a doença.