Morte de dono de marmoraria causa comoção em Apucarana

Da Redação

Faleceu na noite deste sábado (5), o empresário, dono de uma marmoraria, Adilson Rodrigues de Mattos, de 48 anos. A morte precoce gerou grade comoção nas redes sociais. De acordo com a Autarquia de Serviços Funerários (Aserfa), ele é velado na Capela Central e o sepultamento ocorre às 15h, no Cemitério Cristo Rei.

Conforme apurou a reportagem do TNOnline, Adilson ficou três dias internado, e a causa da morte seria uma cirrose seguida de hemorragia. O marmorista deixa um filho, namorada, além de muitos amigos.

Amigos e familiares lamentam o falecimento: "Hoje minha alma está ardendo de dor pois você se foi e nem se despediu de mim. Seu legado ficará marcado nas nossas vidas, a saudade e as lembranças também. Sou grata por tudo que você me fez! Descansa em paz ao lado do REI"

"Que Deus esteja de braços abertos te recebendo descanse em paz"

"Jesus não acreditou descanse em paz meu amigo"