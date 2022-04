Da Redação

Morte de bancário de Apucarana causa grande comoção

Morreu nesta quarta-feira (9) Tarlys Teixeira, aos 38 anos, bancário no Banco do Brasil de Apucarana. A morte causou uma grande comoção entre amigos e familiares nas redes sociais. Segundo amigos, o bancário sofreu uma parada cardiorrespiratória.

Tarlys trabalhava como Gerente de Relacionamentos de Apucarana há 5 anos. Antes, também atuou em Faxinal, por onde ficou por dois anos. Atualmente, ele estava morando em Londrina com sua esposa e o filho de um ano.

A família do bancário é de Ribeirão do Pinhal, no Paraná, onde o corpo foi transferido para o sepultamento, que aconteceu na quinta-feira (10).

Diversos amigos e familiares lamentaram a morte através das redes sociais:

"Poxa Tarlys Teixeira , nem deu tempo de te ver de novo. O pouco tempo que convivemos foram de 100 por cento de aproveitamento. Como conhecer e não ter como amigo? Vai em paz irmão e bom descanso 🙏🏻 Vamos sentir saudades aqui".

"Como assim Tarlys Teixeira ou melhor dizendo Tarlao, voce tbm?, lembro daqueles role no Wendel Weckerlin rsrs, tempo que não volta mais, e agora vc que nunca mais vai voltar, Descanse em paz meu amigo".