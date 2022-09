Morte da Rainha: apucaranenses comentam clima de luto em Londres

Da Redação

fonte: Via WhatsApp

Praticamente o mundo lamentou ou pelo menos comentou a morte da Rainha Elizabeth II, do Reino Unido, nesta quinta-feira (8). A mais longeva monarca da história teve o falecimento comunicado pela família real britânica. A rainha morreu aos 96 anos, no castelo de Balmoral, na Escócia. O anúncio foi feito pelos canais oficiais da família real britânica.

Em Londres, capital da Inglaterra, alguns apucaranenses comentaram o clima de luto após a morte da monarca. A economista Silvia Verônica, que se mudou para Londres em julho deste ano, disse que ao andar pelas ruas da cidade, o clima é de comoção. “A imagem da Rainha estava em praticamente todos os prédios, com a mensagem do falecimento. Dava para perceber que as pessoas estavam bastante comovidas, tristes mesmo”, observa.

Outra apucaranense que contou um pouco de como está a capital é Mayara Maragon, que vive há alguns anos em Londres. "Está todo mundo meio perdido. Algumas empresas já fecharam as portas e liberaram os funcionários. Quatro dias após a morte da Rainha, o caixão deixará o Palácio de Buckingham ao Westminster Hall, onde ficará por mais quatro dias recebendo homenagens. A cerimônia abrirá as portas para a presença da população", conta.

A paranaense ainda informou que o funeral deve acontecer por volta de 10 dias depois da morte da monarca. "O governo decretará feriado nacional no Reino Unido. A moeda também vai mudar e se tornará o rosto do novo rei, o Rei Charles III", acrescenta.

