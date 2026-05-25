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Morre Zé Carlos Amaral, ex-jogador do Apucarana Atlético Clube

Meia se destacou no histórico time do Apucarana de 1978 e construiu carreira sólida no futebol do interior, passando também por outros clubes

Escrito por Da Redação
Publicado em 25.05.2026, 08:12:03 Editado em 25.05.2026, 08:11:52
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Morre Zé Carlos Amaral, ex-jogador do Apucarana Atlético Clube
Autor Zé Carlos Amaral foi ex-jogador do Apucarana Atlético Clube - Foto: Reprodução

Morreu no domingo (24), em Apucarana, o ex-meio-campista e fisioterapeuta Zé Carlos Amaral. Conhecido por vestir a camisa 10 do Apucarana Atlético Clube (Dragão do Norte), ele integrou a histórica equipe do clube no ano de 1978, atuando sob o comando do técnico João Paulo Reeberg. O ex-atleta ainda retornou à equipe apucaranense em outras três ocasiões, disputando as temporadas de 1980, 1984 e 1985.

-LEIA MAIS: Confira os falecimentos desta segunda-feira (25) em Apucarana

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Revelado pelas categorias de base do Corinthians, Zé Carlos construiu a maior parte de sua carreira no futebol paranaense. Além de se consolidar como ídolo em Apucarana, o meio-campista somou passagens por equipes tradicionais do estado, defendendo as camisas do Palmeiras de Pato Branco, Centenário, Grêmio Maringá e Toledo.


Morre Zé Carlos Amaral, ex-jogador do Apucarana Atlético Clube
AutorZé Carlos defendeu o Apucarana Atlético Clube nas décadas de 70 e 80 - Foto: Reprodução

Após o fim de sua carreira nos gramados, ele continuou desempenhando funções ligadas ao esporte, unindo sua experiência no futebol com a formação em fisioterapia. Zé Carlos Amaral também teve experiências à beira do campo, trabalhando como treinador no futebol japonês e comandando a equipe de juniores do Apucarana durante a disputa do Campeonato Paranaense de 1998.

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A família do ex-atleta informou que o velório e o sepultamento serão realizados em Emilianópolis, no interior de São Paulo.

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Apucarana Atlético Clube Fisioterapia no Esporte futebol paranaense Meio-Campista Zé Carlos Amaral
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