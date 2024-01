Morre vítima de grave acidente envolvendo moto e carreta em Apucarana

Siga o TNOnline no Google News

Morreu na madrugada desta quinta-feira (11), no Hospital da Providência, o homem de 61 anos que ficou gravemente ferido após um acidente envolvendo uma moto e um caminhão, ocorrido em 7 de dezembro em Apucarana, no norte do Paraná.

A vítima, identificada como Antônio Sidenei Freitas, mais conhecido como Kabreira, foi jogador de futebol amador em Apucarana. Já jogou nos times da Colônia Mineira, Vila Nova e outros times da cidade.

Após o acidente, ele ficou mais de 30 dias internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital da Providência, mas acabou não resistindo. O velório acontece desde as 7 horas na Capela Mortuária Central. O sepultamento será às 17 horas no Cemitério Cristo Rei.

O acidente

Antônio e o filho de 30 anos ficaram feridos durante uma grave colisão entre motocicleta e carreta na BR-376, em Apucarana. O acidente ocorreu na manhã do dia 7 de dezembro, na Avenida Minas Gerais, saída para Curitiba, próximo ao Núcleo Habitacional Adriano Correia.

O filho pilotava a moto e seguia para o trabalho. Ele sofreu ferimentos leves. Já Antônio, que estava na garupa, sofreu ferimentos graves e foi encaminhado com traumatismo craniano, inconsciente e entubado para o Hospital da Providência.

