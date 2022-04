Da Redação

Morre Stênio Alvarenga, ex-vereador e médico em Apucarana

Morreu neste domingo (24), o ex-vereador e médico Stênio Alvarenga, aos 81 anos, em Apucarana. De acordo com a família, ele lutava há anos contra o câncer.

Stênio trabalhou por anos como cirurgião-geral no Hospital da Providência e no Cisvir, de Apucarana. Ele deixa a esposa Malu, as filhas Mariana e Carolina, além de netos e diversos amigos que cultivou ao longo dos anos.

O médico é velado até as 18 horas, desta segunda (25), na Capela Central, de Apucarana. No entanto, o local do sepultamento ainda não foi informado pela família.

Na manhã desta segunda-feira (25), a Câmara de Vereadores de Apucarana emitiu uma nota de pesar pelo falecimento de Stênio, que foi vereador por duas gestões, de 1993 a 1996 e de 1997 a 2000.



"A Câmara Municipal de Apucarana manifesta pesar com a notícia do falecimento do ex-vereador, Dr. Stênio Alvarenga, aos 81 anos, ocorrido neste domingo (24.04). Durante dois mandatos como vereador de Apucarana, Stênio propôs projetos e ações e trabalhou pelos apucaranenses. Em nome dos vereadores e servidores, a presidência da Câmara de Vereadores reitera sua solidariedade à família e declara o extremo respeito à sua memória”.